Україну чекає нова хвиля внутрішніх переселенців: у чому причина
В Україні прогнозують нову хвилю внутрішнього переміщення жителів зі Сходу на Захід напередодні опалювального сезон
Про це сказала віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук під час загальнонаціонального телемарафону, передає РБК-Україна.
Вона нагадала, що Запорізька область, місто Енергодар, в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості.
Через це українці будуть змушені їхати і шукати притулок на Заході країни.
За словами Верещук, наразі зареєстровані тільки 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб. На ділі ж мова йде про майже 7 млн.
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