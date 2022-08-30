У Херсоні від ранку чутно вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
30 серпня у Херсоні з самого ранку місцеві жителі чують нові вибухи. В області повітряна тривога
Про це інформують різні пабліки в телеграмі.
Повідомляється, що близько п'ятої години були нові прильоти по Антонівському мосту. А о сьомій у Херсоні було декілька автоматних черг, постріли важкої техніки.
О 09:29 та 09:50 кореспонденти Суспільного повідомляють про нову вибухи.
Згодом росЗМІ заявили, що це знешкодили українську диверсійно-розвідувальну групу.
Місцевий телеграм-канал пише, що є попадання у будівлю "Брейн" на Миколаївському шосе.
О 10:11 в області оголошено повітряну тривогу.
Офіційної інформації поки немає.
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