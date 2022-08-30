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Головна війна з Росією У Херсоні від ранку чутно вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

У Херсоні від ранку чутно вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

30 серпня, 2022 вiвторок
10:55
війна з Росією Херсон

30 серпня у Херсоні з самого ранку місцеві жителі чують нові вибухи. В області повітряна тривога

Про це інформують різні пабліки в телеграмі.

Повідомляється, що близько п'ятої години були нові прильоти по Антонівському мосту. А о сьомій у Херсоні було декілька автоматних черг, постріли важкої техніки.

Крім того, на місцевому каналі пишуть, що вибухи були в районі госпіталю російських окупантів.

О 09:29 та 09:50 кореспонденти Суспільного повідомляють про нову вибухи.

Згодом росЗМІ заявили, що це знешкодили українську диверсійно-розвідувальну групу.

Місцевий телеграм-канал пише, що є попадання  у будівлю "Брейн" на Миколаївському шосе.

О 10:11 в області оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації поки немає.

російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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