"Зберігайте інформаційну тишу": влада звернулася до мешканців Херсонщини на тлі повідомлень про контрнаступ
Мешканців Херсонської області просять дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії Збройних сил України
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
"Збройні Сили України почали наступ на Півдні. Наші військові високоточними ударами нищать склади, скупчення зброї та пункти управління ворога. Просимо жителів Херсонщини дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!", - пише Янушевич.
- Новий етап контрнаступу ЗСУ на Херсонщині тільки розпочався. Тим часом окупанти стягнули до кордонів України близько 400 літаків і 350 гвинтокрилів, готуючи, ймовірно, нову тактику проривів углиб нашого повітряного простору.
- 30 серпня у Херсоні з самого ранку місцеві жителі чують нові вибухи. В області повітряна тривога.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім просить українців не розслаблятися саме зараз, коли йдуть важкі бої на Херсонщині, й активніше допомагати ЗСУ з забезпеченням авто та дронів.
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