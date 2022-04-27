Карта бойових дій в Україні станом на 12:00 27 квітня

Наступ російських військ: мапа бойових дій

Уночі окупанти з артилерії обстріляли селища Криворізького району, зокрема Зеленодольську громаду. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Костромка. Росіяни влучили в підприємство енергетичної інфраструктури.

На захід від Ізюма противник завоював село Заводи, за яке 4 дні точилися бої, а також зайшов у північно-східну околицю Великої Комишувахи.

На Лиманському напрямку росіяни остаточно встановили контроль над населеним пунктом Зарічне.

А на Сєверодонецькому напрямку повністю захопили село Новотошківське за 25 км від Лисичанська.

Рашисти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці.





Воєнна карта контрнаступу ЗСУ

ЗСУ вдарили по позиціях РФ на окупованому о. Зміїний. У підсумку знищено пункт управління. Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Втрати окупантів на острові уточнюються.

Збройні Сили України розбили позицію російських військових з бронетехнікою на Запоріжжі.

Губернатор Бєлгородської області підтвердив вибух на складі боєприпасів. Також були вибухи у Воронезькій та Курській областях РФ.

На Луганщині в окупованому Ірміне вибухнув склад боєприпасів росіян.

За добу знищено 7 повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, 3 БпЛА та 2 крилаті ракети. Відбито 9 атак окупантів на сході.

Гуманітарні коридори: карта і міста

Генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів в Маріуполі і Путін на це ніби то погодився, але підтвердження немає.

В Україні офіційно зниклими безвісти вважаються вже 16 тис. людей.



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