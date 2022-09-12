Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю радіо НВ.

За її словами, ФРН планує надати дві системи IRIS-T до кінця цього року і ще дві - на початку наступного.

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це буде захищати великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, теж і друга система, а третя і четверта потім, з початку нового року", - сказала Фельдгузен.

21 червня федеральний уряд опублікував список зброї, яку планує надати Україні, до переліку увійшла система протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку раніше Україні пообіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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