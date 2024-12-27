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Молдова не може збивати ракети та дрони РФ: у Defense Express пояснили чому

Влад Дідусь
27 грудня, 2024 п'ятниця
04:10
Світ Президентка Молдови Мая Санду

У військових сил Молдови немає достатньо ППО, щоб збивати російські ракети та дрони, які рухаються її повітряним простором

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на матеріал Defense Express.

"Відсутність у Молдови власної ППО виступає для російських військових одним із факторів при плануванні дронових та ракетних атак по Україні, коли ворожі засоби ураження можуть пролітати в повітряному просторі сусідніх країн та "вистрибувати" уже в повітряному просторі західних регіонів нашої держави", - пишуть аналітики.

За інформацією The Military Balance 2024, у Молдови є один зенітно-ракетний полк, що складається із 3-х пускових установок ЗРК "С-125". Країна також володіє 28 установками "ЗУ-23-2" та 11 гарматами "С-60", без жодного ПЗРК.

"Однак точність цих даних можна поставити під сумнів, бо у пресі можна знайти дані про те, що ще у 2010-х роках усі свої наявні "С-125" Молдова продала через офшорні структури. Виходить, що молдовські військові у своєму розпорядженні боєздатні ЗРК зараз не мають, хоча як мінімум до 2020 року включно міноборони Молдови демонструвало під час різних заходів транспортно-заряджальні машини до "С-125" разом з ракетами", - пише Defense Express.

Молдавські військові також мають проблеми, щоб виявляти повітряні цілі. Серед авіації володіють двома Ан-2, шістьма Мі-8 і навчальним Як-18. 

"Загалом ситуація виглядає парадоксальною – хоча територія Молдови складає усього 33,84 тис. квадратних км, і це лише на 500 квадратних км більше, аніж Одеська область, але молдовські військові по суті не мають чим прикривати своє небо, і цю проблему навряд чи можливо вирішити швидко. Чим власне з певною регулярністю й користується Кремль, коли скеровує свої ракети та дрони по маршрутах в тому числі й через молдавську територію", - підсумували аналітики.

  • Під час масованої російської атаки на Україну 25 грудня військові в Молдові зафіксували проліт однієї з ракет над територією їхньої країни. Натомість у міністерстві оборони Румунії заявили, що порушення повітряного простору їхньої країни не виявили.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Молдова
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
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