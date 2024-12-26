"Відкрили релігійний фронт, коли били жінок та людей похилого віку": Ломаченко обурився через інтерв’ю Епіфанія

Про це боксер написав на своїй Facebook-сторінці.

В інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна" митрополит Епіфаній зазначив, що українців, які залишились святкувати за старим церковним календарем – одиниці. На що Ломаченко написав: "Ні, нас не одиниці, нас – мільйони".

За словами боксера, церковна реформа в Україні "розділила і продовжує розділяти суспільство". Василь Ломаченко зазначив, що в Україні нібито відкрили релігійний фронт, "і не мирно і спокійно, а силою і нахабством, коли били людей похилого віку та жінок, після чого захоплювали наші храми".

Він також прокоментував слова ведучого про те, що інколи служителі Московської церкви фізично перешкоджають громадам повернути собі своє.

"Служителі Московської церкви в Росії, а в нас служителі Української церкви й фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які побудували з людьми", – написав Ломаченко.

На думку боксера, в Україні "йдуть найсильніші переслідування людей, які не хочуть переходити в ПЦУ". Він зазначив, що "щиро віруючі християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська церква".