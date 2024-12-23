"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП

Про це він написав у Facebook.

Як повідомляється, 17-річний прихильник Ломаченка Сергій написав спортсмену в особисті повідомлення, але, як зазначив сам боксер, він не може йому відповісти через блокування акаунта.

"Я з сім'ї баптистів, але не можу вирішити, де прийняти хрещення: в ПЦУ чи УПЦ. Сам наполовину росіянин наполовину українець. Підкажіть, що буде краще", - написав підліток.

Тим часом Ломаченко заявив, що є достатньо прикладів для того, щоб зробити вибір.

"Бог є любов. Виходячи з цього, треба подивитися у бік тих отців, які проповідують любов, а не зло. На тих отців, які будують храми, а не відбирають і захоплюють їх у тих, хто будує. На тих отців, хто говорить про смирення і любов до ближнього, а не б’є і сварить людей. На тих отців, які віддають насамперед славу Господу нашому, а не славу людям, країні і державі", - написав боксер.