"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко дав пораду 17-річному прихильнику, який спитав боксера про вибір між ПЦУ та УПЦ МП
Про це він написав у Facebook.
Як повідомляється, 17-річний прихильник Ломаченка Сергій написав спортсмену в особисті повідомлення, але, як зазначив сам боксер, він не може йому відповісти через блокування акаунта.
"Я з сім'ї баптистів, але не можу вирішити, де прийняти хрещення: в ПЦУ чи УПЦ. Сам наполовину росіянин наполовину українець. Підкажіть, що буде краще", - написав підліток.
Тим часом Ломаченко заявив, що є достатньо прикладів для того, щоб зробити вибір.
"Бог є любов. Виходячи з цього, треба подивитися у бік тих отців, які проповідують любов, а не зло. На тих отців, які будують храми, а не відбирають і захоплюють їх у тих, хто будує. На тих отців, хто говорить про смирення і любов до ближнього, а не б’є і сварить людей. На тих отців, які віддають насамперед славу Господу нашому, а не славу людям, країні і державі", - написав боксер.
- Після початку повномасштабної війни Ломаченко відмовився залишати Україну і вступив до лав ТрО у Білгород-Дністровському на Одещині.
- Проте колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. У результаті Василь Ломаченко заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.
- 12 травня Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 14 вересня в Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача боксера.
- Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, розповів про подальші плани боксера, а також зізнався, що у нього є обовʼязки в армії.
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