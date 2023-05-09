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Війна з Росією: хроніка
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Ломаченко у США висловився про війну РФ проти України

9 травня, 2023 вiвторок
06:53
Спорт Василь Ломаченко

Василь Ломаченко заявив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України намагався захищати свою родину, дім та країну

Про це Ломаченко розповів каналу Top Rank Boxing в YouTube. 

За його словами, він навесні 2022 року відмовився від бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти тодішнього його володаря австралійця Джорджа Камбососа, оскільки після початку війни, не думав про бокс.

"Ти нічого не можеш робити, коли війна приходить до твоєї країни й твоєї домівки. Я думаю, що це неправильно. Я просто намагався захищати свою родину, свій дім і нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, свій дім. Ти не думаєш про чотири пояси й звання абсолютного чемпіона світу", - розповів Ломаченко. 

Він додав, що зараз переймається майбутнім своїх дітей. 

"Зараз я почав думати про мою родину та дітей. Як усе складеться, де і ким вони будуть, коли виростуть? Тепер це одна з моїх цілей", - сказав Ломаченко.

Після початку повномасштабного вторгнення Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України. 

Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.  

Бокс
Василь Ломаченко
Війна з Росією
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