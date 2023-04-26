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MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка

26 квітня, 2023 середа
19:38
Спорт Василь Ломаченко

Український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні

Про це представники MEGOGO повідомили у коментарях на своїй сторінці в інстаграмі.

"Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні", - йдеться в повідомленні.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка

Бокс
Василь Ломаченко
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