Ломаченко та Хейні провели дуель поглядів перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу

Відео опублікував інсайдер Майкл Бенсон.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

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