Ломаченко та Хейні провели дуель поглядів перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
Ексчемпіон світу Василь Ломаченко та американський боксер Девін Хейні провели битву поглядів
Відео опублікував інсайдер Майкл Бенсон.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
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- 14 січня стало відомо, що Хейні погодився провести поєдинок проти Ломаченка у травні 2023 року.
- У лютому повідомлялось, що колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко розпочав у США підготовку до бою проти американця Девіна Хейні.
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