Абсолютний чемпіон світу пішов на поступки Ломаченку

Про це повідомляє BoxingNews24.

За інформацією інсайдера ESPN Девін Хейні погодився захищати звання абсолютного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг) у травні 2023 року. Таким чином, він пішов на поступки Василю Ломаченку та їхньому спільному промоутеру Бобу Аруму, які воліли влаштувати поєдинок наприкінці весни. Натомість сам американець, який сповідує іслам, наполягав, аби зустріч відбулася до Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня до 21 квітня, та є місяцем обов'язкового для мусульман посту.

Сам Хейні вже оголосив, що його бій транслюватимуться по PPV, тобто його перегляд буде платним. Точна дата поєдинку наразі невідома. Боксери узгоджують останні деталі перед тим, як підписати контракт.

25 грудня повідомлялося, що Девін Хейні відмовився від вимоги провести бій з українцем Василем Ломаченком до Рамадану.

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