Про це повідомляє Boxing247.

За словами Хейні, який, який є мусульманином, він відмовився від вимоги, що бій з Ломаченком відбувся до Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня до 21 квітня, та є місяцем обов'язкового для представників його віросповідання посту.

"Спочатку я казав, що відмовлюся від поєдинку, якщо вони запланують його після Рамадану, але потім вирішив, що якщо вони хочуть битися у травні, то нехай це буде травень" – сказав Хейні.

Він додав, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) може відбутися у США або Саудівські Аравії.

"На те, щоби прийняти наш поєдинок, претендують три арени. Це Madison Square Garden у Нью-Йорку, T-Mobile Arena у Лас-Вегасі та арена у Саудівській Аравії", - розповів Хейні.

14 грудня Хейні заявив, що вимагає провести бій проти Ломаченка перед Рамаданом.

21 грудня промоутер Боб Арум розповів, що Девін Хейні проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb