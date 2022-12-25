Абсолютний чемпіон відмовився від ультиматуму, який висунув Ломаченку через релігію
Американський боксер Девін Хейні відмовився від вимоги провести бій з українецем Василем Ломаченком до Рамадану
Про це повідомляє Boxing247.
За словами Хейні, який, який є мусульманином, він відмовився від вимоги, що бій з Ломаченком відбувся до Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня до 21 квітня, та є місяцем обов'язкового для представників його віросповідання посту.
"Спочатку я казав, що відмовлюся від поєдинку, якщо вони запланують його після Рамадану, але потім вирішив, що якщо вони хочуть битися у травні, то нехай це буде травень" – сказав Хейні.
Він додав, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) може відбутися у США або Саудівські Аравії.
"На те, щоби прийняти наш поєдинок, претендують три арени. Це Madison Square Garden у Нью-Йорку, T-Mobile Arena у Лас-Вегасі та арена у Саудівській Аравії", - розповів Хейні.
- 14 грудня Хейні заявив, що вимагає провести бій проти Ломаченка перед Рамаданом.
- 21 грудня промоутер Боб Арум розповів, що Девін Хейні проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка.
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