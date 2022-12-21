Про це промоутер українця Боб Арум заявив у інтерв'ю BoxingSocial.

За його словами, він отримав запевнення від батька американця Білла Хейні та самого боксера, що абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка.

"Вчора я пообідав з Біллом Хейні, батьком Девіна. Девін приєднався до нас. Його наступний бій буде проти Ломаченка. Зараз ми працюємо над датою та місцем проведення поєдинку. Але це буде наступний бій Девіна", - розповів Арум.

Він додав, що очікує цікавого поєдинку.

"Яким би не був результат цього поєдинку, Хейні буде дуже важливим фактором у боксі. Він дуже хороший боєць. Мені подобається, як він поводиться та б'ється. Його бій з Ломаченком буде дуже цікавим", - сказав Арум.

5 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що боксер проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні у березні 2023 року

14 грудня Хейні заявив, що вимагає провести бій проти Ломаченка перед Рамаданом.

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