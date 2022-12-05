Про це Арум розповів у інтерв'ю International Boxing News.

За його словами, про бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Хейні будо оголошено впродовж кількох тижнів.

"Сподіваюся, що ми зробимо анонс протягом кількох найближчих тижнів та влаштуємо цей бій до середини березня. Поки що ми точно не знаємо, де пройде поєдинок. Він може відбутися на Близькому Сході, у Лас-Вегасі або на Madison Square Garden у Нью-Йорку", - сказав Арум.

1 листопада Василя Ломаченка призначили обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Девін Хейні.

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