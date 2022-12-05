Промоутер розповів, коли Ломаченко проведе бій проти абсолютного чемпіона світу
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що боксер проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні у березні 2023 року
Про це Арум розповів у інтерв'ю International Boxing News.
За його словами, про бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Хейні будо оголошено впродовж кількох тижнів.
"Сподіваюся, що ми зробимо анонс протягом кількох найближчих тижнів та влаштуємо цей бій до середини березня. Поки що ми точно не знаємо, де пройде поєдинок. Він може відбутися на Близькому Сході, у Лас-Вегасі або на Madison Square Garden у Нью-Йорку", - сказав Арум.
- 1 листопада Василя Ломаченка призначили обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Девін Хейні.
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