Про це повідомляє Ring Polska.

Відповідне рішення Всесвітня боксерська організація ухвалила на своєму з'їзді. Ломаченка було призначено офіційним претендентом на титул WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє Хейні.

Американцю також належать три інші пояси в дивізіоні - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Це означає, що абсолютний чемпіон світу буде зобов'язаний найближчим часом провести поєдинок проти українця, яки є колишнім володарем титулів WBO, WBA та WBC.

30 жовтня Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг американця Джемейна Ортіса.

Одразу після поєдинку Хейні погодився провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ломаченка.

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