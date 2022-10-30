Ломаченко здобув важку перемогу над Ортісом
У ніч проти 30 жовтня український боксер Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг американця Джемейна Ортіса
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку (США) Ломаченко невдало розпочав поєдинок та віддав супернику кілька стартових раундів. Надалі українець перехопив ініціативу та вийшов вперед у суддівських записках.
Ортіс мав кращий вигляд за суперника у п'ятому, сьомому та восьмому раундах, проте Ломаченко виграв вирішальні трихвилинки та переміг за очками - 115:113, 116:112, 117:111.
Українець здобув 17 перемогу в кар'єрі, у його пасиві також 2 поразки. Американець зазнав першої невдачі, на його рахунку також 16 перемог та 1 нічия.
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