Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку (США) Ломаченко невдало розпочав поєдинок та віддав супернику кілька стартових раундів. Надалі українець перехопив ініціативу та вийшов вперед у суддівських записках.

Ортіс мав кращий вигляд за суперника у п'ятому, сьомому та восьмому раундах, проте Ломаченко виграв вирішальні трихвилинки та переміг за очками - 115:113, 116:112, 117:111.

Українець здобув 17 перемогу в кар'єрі, у його пасиві також 2 поразки. Американець зазнав першої невдачі, на його рахунку також 16 перемог та 1 нічия.

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