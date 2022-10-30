Абсолютний чемпіон світу прийняв виклик Ломаченка
Американський боксер Девін Хейні погодився провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти українця Василя Ломаченка
Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank.
Після перемоги українця над американцем Джемейном Ортісом у бою, який відбувся 30 жовтня у Нью-Йорку (США), Девін Хейні піднявся на ринг, аби поспілкуватися з Василем Ломаченком.
"Я не боюсь ризиків, на свої останні поєдинки я двічі літав до Австраліїі. Ми знайдемо час і можемо почати перемовини" - сказав Хейні, який у 2022 році двічі поспіль переміг австралійця Джорджа Камбососа та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
"Я буду готовий", - запевнив Ломаченко.
- 30 жовтня Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Джемейна Ортіса.
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