Абсолютний чемпіон може відмовитися від бою з Ломаченком через релігію
Американський боксер Девін Хейні вимагає провести бій проти українця Василя Ломаченка перед Рамаданом
Про це повідомляє BoxingScene.
Між Хейні та промоутерською компанією Top Rank, яка займається організацією поєдинку, виникли розбіжності щодо дати його проведення.
Американець, який є мусульманином, наполягає, щоб бій відбувся до Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня до 21 квітня, та є місяцем обов'язкового для представників його віросповідання посту.
Але, за його словами, Top Rank поки не виявляє наміру прислуховуватися до побажань абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та воліє провести бій у травні. Хейні вважає, що у такому випадку, він буде позбавлений можливості повноцінно підготуватися до поєдинку.
Крім цього, американець звинуватив промоутерів, що вони таким чином хочуть допомогти Ломаченку, з яким співпрацюють з початку його професійної кар'єри.
Водночас Хейні відкинув звинувачення, що він у такий спосіб намагається уникнути зустрічі з Ломаченком, який є колишній чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - напівлегкій, другій напівлегкій та легкій.
"Справа не в цьому, а в даті. Вони хочуть, щоб їхній хлопець Лома отримав ще один шанс", – заявив Хейні.
Наразі у Top Rank поки ніяк не відреагували на претензії американця.
- 5 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що боксер проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні у березні 2023 року
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