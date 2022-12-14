Абсолютний чемпіон може відмовитися від бою з Ломаченком через релігію

Про це повідомляє BoxingScene.

Між Хейні та промоутерською компанією Top Rank, яка займається організацією поєдинку, виникли розбіжності щодо дати його проведення.

Американець, який є мусульманином, наполягає, щоб бій відбувся до Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня до 21 квітня, та є місяцем обов'язкового для представників його віросповідання посту.

Але, за його словами, Top Rank поки не виявляє наміру прислуховуватися до побажань абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та воліє провести бій у травні. Хейні вважає, що у такому випадку, він буде позбавлений можливості повноцінно підготуватися до поєдинку.

Крім цього, американець звинуватив промоутерів, що вони таким чином хочуть допомогти Ломаченку, з яким співпрацюють з початку його професійної кар'єри.

Водночас Хейні відкинув звинувачення, що він у такий спосіб намагається уникнути зустрічі з Ломаченком, який є колишній чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - напівлегкій, другій напівлегкій та легкій.

"Справа не в цьому, а в даті. Вони хочуть, щоб їхній хлопець Лома отримав ще один шанс", – заявив Хейні.

Наразі у Top Rank поки ніяк не відреагували на претензії американця.

5 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що боксер проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні у березні 2023 року

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