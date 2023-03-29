Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
Ексчемпіон світу Василь Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Девіна Хейні, де боксери битимуться за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це повідомляє Boxing Scene.
"Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, а Девін Хейні - людина з поясами. Поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", - сказав Василь Ломаченко.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
- 14 січня стало відомо, що Хейні погодився провести поєдинок проти Ломаченка у травні 2023 року.
- У лютому повідомлялось, що колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко розпочав у США підготовку до бою проти американця Девіна Хейні.
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