Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, а Девін Хейні - людина з поясами. Поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", - сказав Василь Ломаченко.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.