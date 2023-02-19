Ломаченко кілька тижнів тому залишив Україну
Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко розпочав у США підготовку до бою проти американця Девіна Хейні
Про це Ломаченко розповів у інтерв'ю Fight Hub TV.
За словами боксера, він вже кілька тижнів перебуває у США та готується до поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні.
"Я повернувся в США кілька тижнів тому, ми почали готуватися. Сподіваюся, що поєдинок з Хейні відбудеться 20 травня, як раніше вже оголошували. Поки ми не підписали контракт, але працюємо над дрібними деталями. Гадаю, що поєдинок відбудеться. Я на це сподіваюся" – розповів Ломаченко, який є колишнім чемпіоном світу в трьох категоріях - легкій, напівлегкій (до 57,2 кг) та другій напівлегкій (до 59 кг).
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15 січня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе поєдинок проти Девіна Хейні 20 травня 2023 року.
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