Про це повідомляє BoxingScene.

За словами промоутера обох боксерів Боба Арума, бій між боксерами зі США та України за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня.

"Стосовно цього бою вже все узгоджено. Дата визначена - 20 травня. Тепер проблема в тому, де відбудеться поєдинок", - сказав Арум.

Він додав, що організувати зустріч в Нью-Йорку буде проблематично, оскільки там навесні у плей-офф Національної баскетбольної асоціації та Національної хокейної ліги гратимуть "Нікс" та "Рейнджерс", відповідно.

"Цілком можливо це буде в Лас-Вегасі. Або бій відбудеться на Близькому Сході. Ймовірно, ми отримаємо відповідь протягом десяти днів. Але немає сумнівів, що бій відбудеться", - підсумував Арум.

14 січня стало відомо, що Девін Хейні погодився провести поєдинок проти Василя Ломаченка у травні 2023 року.

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