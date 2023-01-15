Промоутер назвав дату бою Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу
Український боксер Василь Ломаченко 20 травня проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами промоутера обох боксерів Боба Арума, бій між боксерами зі США та України за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня.
"Стосовно цього бою вже все узгоджено. Дата визначена - 20 травня. Тепер проблема в тому, де відбудеться поєдинок", - сказав Арум.
Він додав, що організувати зустріч в Нью-Йорку буде проблематично, оскільки там навесні у плей-офф Національної баскетбольної асоціації та Національної хокейної ліги гратимуть "Нікс" та "Рейнджерс", відповідно.
"Цілком можливо це буде в Лас-Вегасі. Або бій відбудеться на Близькому Сході. Ймовірно, ми отримаємо відповідь протягом десяти днів. Але немає сумнівів, що бій відбудеться", - підсумував Арум.
- 14 січня стало відомо, що Девін Хейні погодився провести поєдинок проти Василя Ломаченка у травні 2023 року.
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