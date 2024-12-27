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РФ вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Влад Дідусь
27 грудня, 2024 п'ятниця
00:32
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

У ніч з 26 на 27 грудня російські війська обстріляли Запорізьку область

Зміст

Про вибух у Запоріжжі о 23:01 повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Відбій повітряної тривоги оголосили ближче до опівночі. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півдня, фіксували ракету у напрямку Запоріжжя.

"Росіяни завдали удар по місту. Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються", - написав Федоров.

  • 15 грудня Іван Федоров заявив, що розмови про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя ширяться ще з березня, вони є ворожим ІПСО.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
сирени
воєнні злочини Росії
повітряна тривога
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