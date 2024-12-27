РФ вдарила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Про вибух у Запоріжжі о 23:01 повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Відбій повітряної тривоги оголосили ближче до опівночі. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півдня, фіксували ракету у напрямку Запоріжжя.

"Росіяни завдали удар по місту. Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються", - написав Федоров.