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Федоров: Заяви про наступ на Запоріжжя - це вороже ІПСО

Світлана Кравченко
15 грудня, 2024 неділя
07:54
Війна з Росією Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що розмови про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя ширяться ще з березня, вони є ворожим ІПСО

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Про це він сказав під час брифінгу, пише Укрінформ.

“Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо валізи із Запоріжжя. Це - все ІПСО, на яке суспільство реагує”, - наголосив очільник ОВА.

За його словами, саме з цієї причини наразі не розпочато будівництво підземної школи в Комишувасі, що розташована за 20 км від фронту.

“З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Комишуваською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей”, - пояснив Федоров.

Посадовець додав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя відвідав першу в області підземну школу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
фейк
Запорізька область
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