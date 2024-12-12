Зеленський у Запоріжжі відвідав першу в області підземну школу

Про це повідомили на сайті Офісу президента та Володимир Зеленський.

Так, президент відвідав перші заняття в підземній школі, де у дві зміни може безпечно навчатися 1000 дітей. За словами Зеленського, наразі в області зводять іще 10 схожих шкіл, що дозволить понад 8 тис. дітей навчатися в безпечних умовах.

У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції – все працює в автономному режимі. Крім того, в класах є інтерактивне обладнання та нові меблі. До того ж школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт.

Фото: Офіс президента

"Ця унікальна школа, яку побудували за пів року, є надважливою. Потрібно, щоб якнайбільше дітей навчалися не онлайн, а разом з іншими у звичайній атмосфері, шкільній атмосфері, коли здобуваються не тільки знання, а й соціальні навички, навички спілкування та життя", – написав президент.