Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Медицина Зеленський відвідав перший в Україні підземний шпиталь, де лікують поранених військових

Зеленський відвідав перший в Україні підземний шпиталь, де лікують поранених військових

Юлія Юліна
12 грудня, 2024 четвер
15:54
Медицина Підземний шпиталь для ЗСУ

Президент України Володимир відвідав перший в Україні підземний шпиталь для ЗСУ, сконструйований із шести сталевих бункерів з альтернативними джерелами живлення

Зміст

Про це він повідомив у Facebook.

"Відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу. Подякував особисто й відзначив наших медиків нагородами", - написав Зеленський.

Шпиталь розташовано на глибині 6 метрів під землею, що робить перебування в ньому безпечним для медиків і пацієнтів. Тут реанімують і лікують поранених бійців, а також доглядають за ними до їхньої виписки або евакуації до іншого медичного закладу.

За словами розробників, ця підземна група відповідає стандартам НАТО для польових шпиталів другого рівня. І це перший подібний проєкт в Україні.

У шпиталі обладнано два операційні та два реанімаційні блоки, робоче приміщення та зону відпочинку для медиків. У підземній групі є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, дефібрилятори, кардіомонітори тощо. Також передбачено резервне живлення всіх систем.

  • У вересні стало відомо, що Україна ввела в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ. Він сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.
Теги:
Відео
Новини
Здоров'я
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
путін
Автор Влад Дідусь
11 грудня, 2024 середа
Пентагон попередив, що РФ може завдати удару "Орешником" найближчими днями
Автор Віталій Портников
5 грудня, 2024 четвер
Єрмак у Вашингтоні: що вирішили
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 грудня
15:56
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ
15:51
На "Санденсі" пройде премʼєра нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
15:37
НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%
15:28
Емманюель Макрон та Дональд Туск
Макрон прибув до Варшави та зустрівся з Туском: обговорять допомогу Україні та поточні міжнародні події
15:21
Трамп
Журнал TIME оголосив Трампа "Людиною року"
15:20
ЮНЕСКО
"Бабин Яр" та Одеський літературний музей внесли до списку культурних цінностей ЮНЕСКО
15:07
лого
"Земля, що об'єднує": Одеська облрада затвердила бренд-концепцію та айдентику Одещини
14:45
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до 11, серед поранених є дитина
14:44
Роснефть Reliance
Індія і Росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти, - Reuters
14:41
На ТОТ Херсонщини окупанти незаконно зрубали 400 ялинок
14:17
У РФ заявили про домовленість з Україною обмінятися посилками для полонених
14:05
OPINION
Фрідріх Мерц: той, хто взяв реванш у Меркель і може допомогти Україні
14:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вдень 12 грудня
14:05
Книги
Програму єКнига планують запустити з 16 грудня
14:04
путін
The Times: Ракетні амбіції Дніпра витримують натиск Путіна
14:02
війна діти
Ще 326 дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
13:54
На фото: LATEXFAUNA випустила розпусний кліп
Кліп Latexfauna потрапив до топ-100 світового чарту YouTube
13:36
світло
В Укренерго розповіли про нову схему відключень світла
13:10
В'ячеслав Володін
В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ В’ячеслава Володіна
13:08
Через погрози оприлюднити фото гонщика: ексмедсестру Шумахера звинувачують у вимаганні 15 млн євро
12:59
Росіяни засудили 20-річного маріупольця до 11 років колонії через нібито шпигунство на користь ГУР
12:55
Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
12:53
Свенья Шульце
До Києва приїхала міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце
12:35
Михайло Шатський
У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети
12:33
Міністерство оборони України
Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння польській компанії попри ризики, - Железняк
12:26
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія з 1 січня приєднаються до Шенгенської зони
12:24
Сонячно, але ожеледиця: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 13 грудня
12:06
Андрій Єрмак
Україна наразі не готова до перемовин із РФ щодо завершення війни, – Єрмак
12:00
Партнерський матеріал
гривня
Як цифровізація фінансових послуг змінює життя українців
12:00
OPINION
Курська операція — ідеальний шторм для Путіна
11:48
застосунок Дія
У Мінцифрі анонсували 4 цифрових проєкти для протидії корупції
11:38
Соліст "Хейтспіч" послав на**й Тіну Кароль, бо його пісня не пройшла в Нацвідбір на Євробачення
11:22
електроенергія
Споживання електроенергії тримається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 12 грудня
11:16
Номінований на "Оскар" за пісню для "Ваяни" композитор Міранда пояснив, чому не працював над саундтреком другої частини
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни за 3 км від Покровська, а Франція й Польща думають над відправкою військ в Україну. Акценти світових ЗМІ 12 грудня
10:53
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна працює над поверненням біженців із Німеччини, - Шмигаль
10:42
Ексклюзив
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
10:39
обстріл Херсона
У Херсоні через атаку російського БПЛА й артилерії загинув чоловік, є постраждала
10:16
У Києві затримали послідовника партії Шарія, який закликав до держперевороту
10:11
Гурт DakhTrio випустив альбом "Тичина: Феномен доби" на вірші українського модерніста
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV