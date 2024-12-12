Зеленський відвідав перший в Україні підземний шпиталь, де лікують поранених військових

Про це він повідомив у Facebook.

"Відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу. Подякував особисто й відзначив наших медиків нагородами", - написав Зеленський.

Шпиталь розташовано на глибині 6 метрів під землею, що робить перебування в ньому безпечним для медиків і пацієнтів. Тут реанімують і лікують поранених бійців, а також доглядають за ними до їхньої виписки або евакуації до іншого медичного закладу.

За словами розробників, ця підземна група відповідає стандартам НАТО для польових шпиталів другого рівня. І це перший подібний проєкт в Україні.

У шпиталі обладнано два операційні та два реанімаційні блоки, робоче приміщення та зону відпочинку для медиків. У підземній групі є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, дефібрилятори, кардіомонітори тощо. Також передбачено резервне живлення всіх систем.