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Операційні та реанімації: Україна ввела в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
21:36
Війна з Росією Підземний шпиталь для ЗСУ

Міністерство оборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для Сил оборони

Зміст
  • Підземний шпиталь для ЗСУ
  • Підземний шпиталь для ЗСУ
  • Підземний шпиталь для ЗСУ

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Згідно з повідомленням, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

"Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби", - йдеться у повідомленні.

Так, Україна планує побудувати понад 20 таких стабпунктів.

"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", - заявив міністр оборони Рустем Умєров.

  • Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання в ЗСУ бронетранспортер вітчизняного виробництва "Хорунжий". Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.
Теги:
Суспільство
Здоров'я
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
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