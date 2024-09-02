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Міноборони допустило до постачання в ЗСУ український бронетранспортер "Хорунжий"

Катерина Ганжа
2 вересня, 2024 понедiлок
13:21
Війна з Росією Бронетранспортер українського виробництва «Хорунжий»

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ бронетранспортер вітчизняного виробництва "Хорунжий". Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60

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Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі. Це покращило балістичний захист машини, не збільшивши її масу. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, а лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів.

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь захищає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів", - додають в Міноборони.

Також у відомстві зазначають, що кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

"У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають в оборонному відомстві, БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

  • Раніше, 29 серпня, українське Міноборони кодифікувало набір виявлення, маркування та розмінування українського виробництва. Повідомлялося, що до нього входить понад десять предметів.
Теги:
Міністерство оборони
ЗСУ
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