Міноборони кодифікувало набір розмінування українського виробництва, до якого входить понад 10 предметів
Міністерство оборони України кодифікувало набір виявлення, маркування та розмінування українського виробництва, до якого входить понад десять предметів
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Кожен набір містить понад десять предметів, які знадобляться військовослужбовцю під час виконання завдань з виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів, кажуть у відомстві.
Зокрема йдеться про компактний саперний щуп з діелектричного матеріалу, багаторазову "кішку" для тралення "розтяжок", шнур-паракорд, комплекти для чекування запалів та підривачів, люмінофорні джерела світла для нічного маркування тощо.
Фото: Міністерство оборони України
"Розробники створювали набір з урахуванням того, що військовим доводиться працювати в дуже складних умовах, на різних типах місцевості, а також мати справу із "пастками на сапера", які окупанти облаштовують під час мінування територій", - йдеться у повідомленні.
При створенні набору розробники використовували досвід іноземних партнерів та українських захисників. Вони проаналізували зразки подібних індивідуальних наборів, що існують в інших арміях світу, і створили власний, з урахуванням запитів українських воїнів.
"Декілька сотень таких наборів вже перебувають у військах - виробник надав їх безплатно для використання у різних підрозділах Сил оборони", - додали у Міноборони.
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