Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що у межах цієї ініціативи відомство планує значно розширити асортимент сухпайків. Там додали, що це дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

ДОТ спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

Як підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, мета такої ініціативи - забезпечити всі потреби військовослужбовців, враховуючи їхні переконання, здоров'я та етичні принципи.

"Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування", - зазначив посадовець.

Він додав, що рослинні сухпайки стануть важливою частиною нової стратегії. Міноборони. За словами Кліменкова, це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця.

Директорка з управління портфелем проєктів ДОТ Галина Літош наголосила, що як частина євроатлантичної сім’ї Україна повинна переймати інклюзивну культуру й прагнути до "максимально повного забезпечення потреб військових".

"Ідея різноманітності меню виникла зокрема й тому, що ми наближаємось до європейських стандартів де людина, що має потреби відмінні від спільноти не ігнорується, а отримує необхідне. Ми маємо наближатись до ЄС та НАТО не тільки стандартами, а й в питанні поваги до вибору людини у її вподобаннях. Інклюзивне харчування, це не тільки про зміни сухпайків, це про зміни світогляду й нашу синхронізацію з євроатлантичним вектором", - зазначила Галина Літош.

За результатами зустрічі домовились про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків. Зокрема, учасники зустрічі нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації та розроблені варіанти раціонів профільному департаменту Міноборони.