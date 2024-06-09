Нацгвардія перейде на сухпайки за стандартами НАТО
Національна гвардія України розробила нові зразки сухпайків за стандартами НАТО - вони наразі проходять тестування
Про це повідомляє заступник командувача Національної гвардії з логістики, бригадний генерал Олександр Білоус в інтерв'ю Ukraine World News, передає Укрінформ.
"Ми допрацьовуємо новий зразок сухого пайка, в основу якого взяли сухпайки Польщі та США, тобто це натівські зразки", - заявив Білоус.
За його словами, фахівці намагалися зробити сухпайки не тільки смачними та поживними, а й зручними, щоб вони займали якомога менше місця. Тому у Нацгвардії, за словами заступника командувача, відмовилися від скляних та металевих банок - використовують тільки термопаки.
Білоусов уточнив, що в нових сухпайках будуть передбачені м’ясорослинні та м’ясні консерви, печиво, джем, чай та кава. І, за стандартами НАТО, калорійність набору продуктів у них становитиме близько 4000 ккал.
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