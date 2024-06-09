Україна готується до випробування КАБів власного виробництва
Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Голубоцов заявив, що за декілька тижнів в Україні стартують перші випробування КАБів власного виробництва
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Голубоцов зазначив, що наразі в Україні вже тривають роботи з розробки високоточних комплектів до радянських авіаційних бомб, які завдяки наявності двох консолей повинні забезпечити збільшену дальність польоту й матимуть високу точність.
За його словами, випробування КАБів українського виробництва мають розпочатись за кілька тижнів.
У разі їхнього успіху та початку серійного виробництва, вітчизняні високоточні бомби дозволять збільшити інтенсивність їх використання на фронті.
Однак, як стверджує Голубоцов, зараз фахівцями стоїть найважливіше випробування - правильний підбір передавачів, модуля GPS, а також крила.
Крім того, українські КАБи мають бути з високим рівнем захисту від російських комплексів РЕБ, аби забезпечити високу точність при її використанні проти тилових цілей ворога.
А літаки, які стануть носіями такої зброї мають бути певним чином модернізовані, аби частково інтегрувати бомби у систему керування зброєю.
- 3 червня повідомлялось, що провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану та мають законну підставу бронювати до 100 відсотків працівників включно, закликали владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.
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