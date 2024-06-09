Україна готується до випробування КАБів власного виробництва

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Голубоцов зазначив, що наразі в Україні вже тривають роботи з розробки високоточних комплектів до радянських авіаційних бомб, які завдяки наявності двох консолей повинні забезпечити збільшену дальність польоту й матимуть високу точність.

За його словами, випробування КАБів українського виробництва мають розпочатись за кілька тижнів.

У разі їхнього успіху та початку серійного виробництва, вітчизняні високоточні бомби дозволять збільшити інтенсивність їх використання на фронті.

Однак, як стверджує Голубоцов, зараз фахівцями стоїть найважливіше випробування - правильний підбір передавачів, модуля GPS, а також крила.

Крім того, українські КАБи мають бути з високим рівнем захисту від російських комплексів РЕБ, аби забезпечити високу точність при її використанні проти тилових цілей ворога.

А літаки, які стануть носіями такої зброї мають бути певним чином модернізовані, аби частково інтегрувати бомби у систему керування зброєю.