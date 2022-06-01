Про це повідомляє DW.

Під час виступу перед бундестагом Шольц заявив, що Україна отримає від Німеччини сучасні системи ППО IRIS-T

За його словами, за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Крім систем ППО, Німеччина передасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Шольц додав, що Берлін у тісній координації зі США направить до України реактивні системи залпового вогню. Канцлер наголосив, що вони не зможуть атакувати територію Росії.

29 травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb