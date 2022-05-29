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Головна війна з Росією Німеччина з кінця березня відправила до України лише дві невеликі партії зброї, - Welt am Sonntag

Німеччина з кінця березня відправила до України лише дві невеликі партії зброї, - Welt am Sonntag

29 травня, 2022 неділя
12:33
війна з Росією БМП Marder

Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї

Про це повідомляє Welt am Sonntag

Видання отримало документи, які свідчать, що уряд Німеччини за минулі два місяці звів до мінімуму постачання озброєнь Україні. 

З кінця березня ФРН зробила лише два постачання легкої зброї Києву. У першій партії у середині квітня, були запчастини для кулеметів, запали, шнури, що детонують, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни. У другій у середині травня - 3 тис. протитанкових мін та 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

У міністерстві оборони ФРН відмовилися прокоментувати цю інформацію, оскільки вона є секретною.

"Інформація щодо конкретних постачань зброї має відношення до безпеки та засекречена, тому ми не можемо надати більш детальної інформації чи підтвердити деталі", — повідомили у міноборони. 

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зброя для України
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