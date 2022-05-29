Німеччина з кінця березня відправила до України лише дві невеликі партії зброї, - Welt am Sonntag

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Видання отримало документи, які свідчать, що уряд Німеччини за минулі два місяці звів до мінімуму постачання озброєнь Україні.

З кінця березня ФРН зробила лише два постачання легкої зброї Києву. У першій партії у середині квітня, були запчастини для кулеметів, запали, шнури, що детонують, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни. У другій у середині травня - 3 тис. протитанкових мін та 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

У міністерстві оборони ФРН відмовилися прокоментувати цю інформацію, оскільки вона є секретною.

"Інформація щодо конкретних постачань зброї має відношення до безпеки та засекречена, тому ми не можемо надати більш детальної інформації чи підтвердити деталі", — повідомили у міноборони.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до БМП Marder.

10 травня повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити до України першу партію бронетранспортерів Marder за три тижні.

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