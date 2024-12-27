"Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію": Зеленський заявив, що США збільшують постачання для України
Президент України Володимир Зеленський поділився інформацією, що США збільшують постачання для нашої країни
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 26 грудня.
"Була доповідь Сирського, міністра оборони Умєрова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливо те, що зараз США збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії", - йдеться у заяві.
Зеленський наголосив, що кожен підрозділ, кожна бригада, яка забезпечує сильні позиції, наближає для України "можливість нормального миру".
"Я дякую за стійкість і сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі", - заявив президент України.
- 26 грудня Володимир Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Сербії Александаром Вучичем. Говорили про розвиток відносин між країнами.
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