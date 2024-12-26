Зеленський обговорив із президентом Сербії Вучичем розвиток відносин між країнами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сербії Александаром Вучичем. Говорили про розвиток відносин між країнами
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС", - зазначив Зеленський.
Президент Сербії привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.
"На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський 23 грудня прийняв вірчі грамоти від нових послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії.
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