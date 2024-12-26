Зеленський обговорив із президентом Сербії Вучичем розвиток відносин між країнами

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС", - зазначив Зеленський.

Президент Сербії привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.

"На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Володимир Зеленський.