Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії

Про це він повідомив у telegram.

У понеділок, 23 грудня, нові посли Китаю, Сербії та Саудівської Аравії розпочали свою роботу в Україні.

"Привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні, поспілкувався з кожним із них. Сподіваємося на активізацію співпраці між країнами", - зазначив Зеленський.