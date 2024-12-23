Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський 23 грудня прийняв вірчі грамоти від нових послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії
Про це він повідомив у telegram.
У понеділок, 23 грудня, нові посли Китаю, Сербії та Саудівської Аравії розпочали свою роботу в Україні.
"Привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні, поспілкувався з кожним із них. Сподіваємося на активізацію співпраці між країнами", - зазначив Зеленський.
- 25 жовтня президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Фінляндії, Ірландії, Бразилії, Чорногорії, Литви й Ісландії.
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