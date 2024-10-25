Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн

Про це повідомляє Офіс президента.

"Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести країн в Україні: Фінляндії – Тар’ї Орвоккі Фернандес, Бразилії – Рафаеля де Мелло Відала, Ірландії – Джонатана Конлона, Чорногорії – Борянки Симічевич, Литви – Інги Станітє-Толочкєнє та Ісландії – Фрідріка Йонссона", - інформує ОП.

Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні й подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності держави. Водночас він провів розмови із шістьома послами.

Ключовою темою розмови з послом Фінляндії стали пріоритетні потреби ЗСУ на фронті; у розмові з бразильським послом Зеленський наголосив, що сподівається на продовження конструктивного діалогу з державою.

Президент подякував послу Ірландії за підтримку України попри її військовий нейтралітет та запросив взяти участь у третьому саміті ініціативи Grain from Ukraine.

З послом Чорногорії український лідер обговорив підготовку змісту двосторонньої угоди та подальші контакти на найвищому рівні, водночас Зеленський подякував литовському послу за допомогу Україні, зокрема за готовність щороку надавати оборонну підтримку в розмірі 0,25 % ВВП.

Також президент поспілкувався з послом Ісландії, зокрема про підтримку євроатлантичної інтеграції України, Формулу миру та План перемоги.

Фото: Офіс президента України