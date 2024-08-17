Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Мексиканських Сполучених Штатів Ауденсіо Контрераса Гонсалеса, посла Італійської Республіки Карло Формози, посла Словацької Республіки Павела Віздала, посла Королівства Нідерланди Алле Дорхаута, посла Республіки Індія Раві Шанкара та посла Королівства Бельгія Люка Якобса.

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" у столиці.

Президент привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на інтенсивний розвиток двостороннього діалогу з їхніми країнами. Він також подякував за підтримку територіальної цілісності України.

Зеленський з послом Мексики обговорив результати Саміту миру: він запросив підтримати спільне комюніке та долучитися до реалізації Формули миру, особливо, у питаннях повернення українських дітей та обміну військовополоненими. З послом Італії президент говорив про взаємодію в оборонній сфері і посилення ППО, з послом Словаччини - про проєкти, які спрямовані на економічне зростання обох країн і зміцнення регіональної стабільності.

Президент під час розмови з послом Нідерландів відзначив вагомий внесок країни у забезпечення обороноздатності України, зокрема участь у коаліції F-16. Вони також обговорили кроки щодо практичної реалізації Формули миру та підтримки України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Привітавши посла Республіки Індія Раві Шанкара з початком дипломатичної місії в нашій країні, глава держави подякував за долучення Індії до просування Формули миру та участь у першому Саміті миру. Президент висловив сподівання, що Індія приєднається до комюніке Саміту. Окремо обговорили питання торговельно-економічної співпраці та інші перспективні напрями двосторонньої взаємодії", - йдеться у повідомленні.

У розмові з послом Бельгії обговорили пріоритети оборонної допомоги з урахуванням нагальних потреб на фронті, а також питання сприяння у відбудові нашої країни.