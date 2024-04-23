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Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів п'яти країн

23 квітня, 2024 вiвторок
00:52
Суспільство Польща Австралія Таїланд Африка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Республіки Польща Ярослава Ґузи, Австралії Пола Леманна, Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін, Республіки Гана Франциски Ашіті-Одунтон та Республіки Уганда Стівена Мубіру, які розпочали роботу в Україні.

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" у столиці.

Вітаючи посла Республіки Польща з початком дипломатичної місії в Україні, Володимир Зеленський подякував польському народові за підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної війни.

Також обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ППО та інших ключових потребах України, а також підготовки та проведення Глобального саміту миру у Швейцарії.

Президент акцентував на важливості підготовки двосторонньої безпекової угоди та закликав до розблокування українсько-польського кордону.

Під час розмови з Послом Австралії Полом Леманном президент високо оцінив рівень відносин між двома країнами та подякував Австралії за вагому допомогу від початку повномасштабної російської агресії.

Обговорили перспективи поглиблення двостороннього політико-безпекового діалогу передусім у контексті нагальних військових потреб нашої держави.

Вітаючи посла Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін з початком дипломатичної місії очільник держави висловив сподівання, що відносини між Україною і Таїландом стануть іще більш міцними й успішними. Володимир Зеленський відзначив підтримку з боку Таїланду суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми дуже вдячні вашій країні за надану під час цієї війни гуманітарну допомогу, особливо для подолання викликів в енергетиці позаминулої зими", – зазначив він.

Окремо обговорили підготовку до проведення саміту миру у Швейцарії. Володимир Зеленський запросив Таїланд узяти в ньому участь.

Під час бесіди з послом Гани Францискою Ашіті-Одунтон президент подякував за підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема при ухваленні важливих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Лідер держави нагадав про нещодавнє відкриття Посольства України в Гані.

Також обговорили важливу роль України у світовій продовольчій безпеці, зокрема на Африканському континенті.

Під час розмови з послом Республіки Уганда Стівеном Мубіру накреслили перспективи поглиблення двосторонніх відносин у різних сферах. Володимир Зеленський відзначив готовність України до розвитку взаємовигідної співпраці з Угандою, зокрема у галузях цифровізації, інформаційних технологій та освіти.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна й надалі залишатиметься надійним гарантом світової продовольчої безпеки, зокрема на Африканському континенті.

  • Нагадаємо, про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького. Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року. Гузи розпочав роботу в Україні ще в грудні 2023-го.
Теги:
Польща
Володимир Зеленський
Таїланд
Африка
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