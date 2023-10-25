Польща оголосила про призначення нового посла в Україні
Новим послом Польщі в Україні став 68-річний Ярослав Гузи
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі.
"Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також МЗС країни призначило послів у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі та додало фото вручення наказів про призначення усім чотирьом послам.
Хто такий Ярослав Гузи
Ярослав Гузи - має соціологічну освіту, а в часи комунізму був активним опозиціонером, за що був інтернований, передає Укрінформ. На початку 90-х років був радником міністра оборони, а після цього займався приватним підприємництвом. Його дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.
Ярослав Гузи стає на посаду посла Польщі в Україні замість Бартоша Ціхоцького, який перебуває на посаді з лютого 2019 року.
- Львівщина продовжує розвивати міжнародне сполучення між Україною та Республікою Польща. До кінця року планують запустити залізничне сполучення Хирів - Старжава - Санок.
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