Польща оголосила про призначення нового посла в Україні

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі.

"Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також МЗС країни призначило послів у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі та додало фото вручення наказів про призначення усім чотирьом послам.

Хто такий Ярослав Гузи

Ярослав Гузи - має соціологічну освіту, а в часи комунізму був активним опозиціонером, за що був інтернований, передає Укрінформ. На початку 90-х років був радником міністра оборони, а після цього займався приватним підприємництвом. Його дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.

Ярослав Гузи стає на посаду посла Польщі в Україні замість Бартоша Ціхоцького, який перебуває на посаді з лютого 2019 року.