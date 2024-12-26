У Дії відновили послугу бронювання від мобілізації

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

"Бронювання в Дії знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - йдеться у повідомленні.

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Федоров нагадав, що Дія самостійно підтягує працівників, які доступні до бронювання, та перевіряє їхню відповідність до вимог. За 72 години після подання заяви відповідь прийде в кабінет заявника.