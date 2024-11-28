Новий порядок бронювання: що зміниться з 1 грудня?

З початку грудня 2024 року в Україні набувають чинності нові правила бронювання військовозобов'язаних, передбачені постановою Кабміну № 1332. Ця постанова вводить оновлену редакцію Порядку № 76, спрямовану на вдосконалення механізмів бронювання під час мобілізації та воєнного стану.

Що зміниться у процедурі бронювання?

Замість паперової тяганини, процедура бронювання перейде у цифровий формат через портал "Дія". Така цифровізація значно спрощує управління ресурсами, але водночас накладає відповідальність на бізнес за прозорість та відповідність критеріям.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері національного марафону зазначив, що такий підхід забезпечує швидке присвоєння статусу бронювання та його відображення в електронній системі.

Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі, - розповів Федоров.

Фактично, як зазначаюсь в матеріалі УНІАН, перебронювання буде відбуватись "з чистого аркуша". Тобто, йдеться про необхідність повторного бронювання всіх працівників, які на момент набуття чинності постанови Кабміну мали відстрочку. Це дасть змогу оформити усі бронювання однаково та "перезавантажити" цей процес. При цьому всі чинні відстрочки зберігатимуть свою дію до 28 лютого 2025 року.

Адвокат Дар'я Тарасенко на власній сторінці в Facebook пояснює:

Тепер бронювання відбувається виключно через портал "Дія", можливості подати документи в паперовому вигляді не буде. Виключення – для певних підприємств та установ, які не мають технічної можливості подачі через "Дію" (п. 26 Порядку)

Усі установи та компанії, які бажають зберегти статус критично важливих, мають підтвердити свою відповідність новим критеріям до кінця лютого 2025 року, про це повідомили у Мінекономіки. Це не лише стимулює їх бути відповідальнішими, але й встановлює чіткі вимоги, які знижують ризик зловживань чи необґрунтованого отримання привілеїв.

Проведений урядом аудит засвідчив, що переважна більшість - 95% підприємств, відповідають вимогам і зберігають статус критично важливих. Щойно підприємство підтверджує свою критичність, воно має заново сформувати та подати списки співробітників для бронювання, використовуючи функціонал порталу "Дія".

Важливим є те, що бронювання працівників тепер значно залежатиме від результатів аудиту підприємств. Для бізнесу це сигнал про необхідність не лише зберігати економічну ефективність, а й відповідати державним пріоритетам та критеріям.

Які ще важливі зміни очікувати?

Загально, квота на бронювання працівників не змінилася — вона обмежена 50% від загальної чисельності людей в установі. Проте, тепер до цієї квоти не зараховуються військовозобов’язані жінки, бенефіціари підприємств, які не є їх працівниками, а також інші категорії. У деяких випадках, за спеціальним рішенням Міністра оборони, ліміт може бути більший за встановлені 50%.

Відтепер працівників із зарплатнею нижчою за 20 000 грн, що становить нині 2,5 мінімальних зарплат, не можна забронювати навіть на підприємствах критичної важливості. Це створює додаткові вимоги до компаній, які тепер повинні не тільки забезпечити прозорість зарплатної політики, а й у разі необхідності коригувати рівень оплати праці, щоб відповідати новим вимогам для бронювання.

Згідно з новим порядком, переведення працівників на спеціальний облік та надання відстрочки від мобілізації більше не відбуватиметься автоматично. Тепер це займе до 72 годин після подачі списку людей через портал "Дія". Для отримання броні також потрібно буде виконати кілька додаткових умов.

Щодо анулювання відстрочки, керівники компаній тепер зможуть подати відповідну заяву через той самий портал. Звичайно, є й інші зміни, але саме ці моменти для приватного сектору є ключовими, оскільки їх розуміння дозволить своєчасно адаптуватися до нових умов.