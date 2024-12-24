Кібератака на реєстри та держресурси: уряд автоматично продовжив термін бронювань від мобілізації
Кабінет міністрів України продовжив термін чинних бронювань від мобілізації на один місяць через призупинення роботи держреєстрів унаслідок кібератаки
Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.
Чинні бронювання автоматично продовжені на один місяць, однак не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.
"Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку", - йдеться в матеріалі.
У відомстві пояснюють: згідно з рішенням, якщо строк бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року - тепер його автоматично продовжено до 20 січня 2025.
У випадку, якщо строк бронювання завершився до кібератаки, 19 грудня, його буде можливо поновити після відновлення роботи реєстрів.
"Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни", - додає Мінекономіки.
- 20 грудня після масштабної кібератаки РФ стали тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
- Журналістка Лариса Волошина припустила, що однією із цілей кібератаки на держреєстри є поставити під сумнів вибори в Україні.
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