Кібератака на реєстри та держресурси: уряд автоматично продовжив термін бронювань від мобілізації

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Чинні бронювання автоматично продовжені на один місяць, однак не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

"Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку", - йдеться в матеріалі.

У відомстві пояснюють: згідно з рішенням, якщо строк бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року - тепер його автоматично продовжено до 20 січня 2025.

У випадку, якщо строк бронювання завершився до кібератаки, 19 грудня, його буде можливо поновити після відновлення роботи реєстрів.

"Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни", - додає Мінекономіки.