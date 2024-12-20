Здійснюючи кібератаку на держреєстри, РФ хотіла поставити під сумнів вибори в Україні, - журналістка Волошина
Журналістка Лариса Волошина припустила, що однією із цілей кібератаки на держреєстри є поставити під сумнів вибори в Україні
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Росіяни продемонстрували нам, що мовляв, з одного боку, Путін каже: "Я хочу виборів". А з іншого боку, нам показують, що вони були в системі і вкрали наші дані. Це змушує нас сумніватися в ідеї проведення виборів через смартфони. Після цього, що сталося, якщо подивитися, Вашингтон тисне щодо проведення виборів, і це буде вимогою Трампа, про що вже майже відкрито говорять. Будь-які вибори, які пройдуть в Україні після цього, електронні чи не електронні, можна буде поставити під сумнів", - зазначила Волошина.
За її словами, це також можливість для розвідки і для розпалювання внутрішніх конфліктів після виборів. Путін розраховує на такі ексцеси, щоб дестабілізувати нашу країну.
"Він хоче обвалу України. Ми знаємо, що некоректно проведені вибори, вибори, в яких сумнівається український народ, можуть призвести до карколомних наслідків", - додала вона.
- 20 грудня після масштабної кібератаки РФ стали тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії
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