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Головна Війна з Росією РФ вдарила дроном по центральному ринку у Нікополі: 6 постраждалих

РФ вдарила дроном по центральному ринку у Нікополі: 6 постраждалих

Катерина Єсікова
26 грудня, 2024 четвер
11:01
Війна з Росією

У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині. Через це постраждали 6 людей

Зміст

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.

Зазначається, що ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе. 

Унаслідок атаки постраждали 6 людей, зокрема 4 жінки та 2 чоловіки - усі були госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані, решта  - у середньому.

"Значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні", - написали в ДСНС.

 

  • Російська Федерація запустила ударні безпілотники по території України 26 грудня. На Київщині працювала ППО.
Теги:
Новини
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
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