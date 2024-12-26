РФ вдарила дроном по центральному ринку у Нікополі: 6 постраждалих
У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині. Через це постраждали 6 людей
Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.
Зазначається, що ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе.
Унаслідок атаки постраждали 6 людей, зокрема 4 жінки та 2 чоловіки - усі були госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані, решта - у середньому.
"Значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні", - написали в ДСНС.
- Російська Федерація запустила ударні безпілотники по території України 26 грудня. На Київщині працювала ППО.
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