РФ вдарила дроном по центральному ринку у Нікополі: 6 постраждалих

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.

Зазначається, що ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе.

Унаслідок атаки постраждали 6 людей, зокрема 4 жінки та 2 чоловіки - усі були госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані, решта - у середньому.

"Значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні", - написали в ДСНС.