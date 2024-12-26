Росіяни зранку 26 грудня запустили ударні БПЛА по Україні
Російська Федерація запустила ударні безпілотники по території України 26 грудня
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 7:05 військові поінформували про загрозу російських ударних дронів для Кіровоградської області. БПЛА були на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс західний.
О 7:51 повідомлялось про нові групи дронів на Сумщині з території Курської області РФ, мали південно-західний курс.
Згодом загроза застосування ударних дронів зʼявилася для Чернігівщини: БПЛА на півдні регіону рухалось у напрямку Київщини, курс південно-західний.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Більше про атаку читайте за посиланням.
- Через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.
- Російська армія вранці завдала масованого удару по критичних об'єктах України, зокрема серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.
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