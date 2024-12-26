Росіяни зранку 26 грудня запустили ударні БПЛА по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 7:05 військові поінформували про загрозу російських ударних дронів для Кіровоградської області. БПЛА були на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс західний.

О 7:51 повідомлялось про нові групи дронів на Сумщині з території Курської області РФ, мали південно-західний курс.

Згодом загроза застосування ударних дронів зʼявилася для Чернігівщини: БПЛА на півдні регіону рухалось у напрямку Київщини, курс південно-західний.