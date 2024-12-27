"Потрібно мати змогу відповідати": генерал НАТО про те, як протистояти загрозі "Орешника"
Північноатлантичному альянсу необхідно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, аби реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орешник"
Про це сказав у інтерв'ю Defense News командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє.
П'єр Вандьє зауважив, що Альянсу потрібно мати змогу "відповідати Росії взаємністю".
"Стабільність – це здатність давати відповідь. Якщо РФ має засоби для удару по Європі на глибину 2000 км, ви повинні бути спроможним відповісти. Стримування – це спосіб чинити тиск на ворога ще до того, як він дійде до вас. Він має думати про наслідки своїх дій до того, як їх вчинити. Сьогодні ми бачимо зовсім протилежне, сьогодні ми весь час є свідками якогось доконаного факту", – сказав генерал.
П'єр Вандьє вважає, що Європі не вдасться позбутися загрози створенням чогось на кшталт ізраїльського Залізного купола, враховуючи її розмір.
Адмірал додав, що за останні чотири-п'ять років більшість заходів зі стабілізації, які сформували після холодної війни, перестали працювати. Одним із найбільших став договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), з якого вийшли США та Росія.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
- У четвер, 26 грудня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник"
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