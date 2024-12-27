Аптеки та книгарні, які доєднались до "Зимової єПідтримки", тепер доступні на інтерактивній мапі

Про це повідомили на Facebook-сторінці Мінекономіки.

Так, серед аптек, які долучились до програми: "АНЦ", "Подорожник", "3і", "Аптека 911", "Аптека оптових цін", "Оптимальна аптека", "Благодать", "Здрава", DiGi та "Бажаємо здоров'я".

Переглянути інтерактивну мапу аптек можна за посиланням.

Серед книгарень, які долучились до держпрограм: Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, видавництво "Vivat", видавництво "РМ", видавництво "Фабула", видавництво "Астролябія", видавництво "Книголав", "Видавництво Старого Лева", Book.ua та BookChef.

Інтерактивна мапа книгарень доступна за посиланням.

У Мінекономіки додали, що мапи в процесі постійного оновлення.