Аптеки та книгарні, які доєднались до "Зимової єПідтримки", тепер доступні на інтерактивній мапі
Міністерство економіки України представило інтерактивні мапи аптек і книгарень, які доєднались до програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек"
Про це повідомили на Facebook-сторінці Мінекономіки.
Так, серед аптек, які долучились до програми: "АНЦ", "Подорожник", "3і", "Аптека 911", "Аптека оптових цін", "Оптимальна аптека", "Благодать", "Здрава", DiGi та "Бажаємо здоров'я".
Переглянути інтерактивну мапу аптек можна за посиланням.
Серед книгарень, які долучились до держпрограм: Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, видавництво "Vivat", видавництво "РМ", видавництво "Фабула", видавництво "Астролябія", видавництво "Книголав", "Видавництво Старого Лева", Book.ua та BookChef.
Інтерактивна мапа книгарень доступна за посиланням.
У Мінекономіки додали, що мапи в процесі постійного оновлення.
- Українці, які ще не отримали тисячу гривень за програмою "Зимова єПідтримка", отримають кошти протягом 26-27 грудня.
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