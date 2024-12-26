Мінекономіки: 1 тис. грн єПідтримки впродовж двох днів отримають ще 2 млн українців

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Кошти отримають українці, які подали заявки Дію з 4 по 11 грудня. Йдеться про 2 млн людей, серед яких майже 700 тис. дітей.

"З урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в Дії, отримають по 1000 гривень фінансової допомоги від держави, зокрема 1,7 млн виплат на дітей", – зазначили у відомстві.

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У Мінекономіки нагадали, що гроші можна, зокрема, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації, оплатити комунальні, медичні та інші послуги.