Мінекономіки: 1 тис. грн єПідтримки впродовж двох днів отримають ще 2 млн українців
Українці, які ще не отримали тисячу гривень за програмою "Зимова єПідтримка", отримають кошти протягом 26-27 грудня
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Кошти отримають українці, які подали заявки Дію з 4 по 11 грудня. Йдеться про 2 млн людей, серед яких майже 700 тис. дітей.
"З урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в Дії, отримають по 1000 гривень фінансової допомоги від держави, зокрема 1,7 млн виплат на дітей", – зазначили у відомстві.
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У Мінекономіки нагадали, що гроші можна, зокрема, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації, оплатити комунальні, медичні та інші послуги.
- Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка", яка стартувала 1 грудня.
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